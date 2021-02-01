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В России еще больше подорожает одежда и бытовая техника

© Sputnik / Евгений Биятов
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Цены на обувь могут вырасти от двух до десяти-двадцати процентов, а стоимость новых партий импортной бытовой техники, мебели и товаров для дома может подскочить минимум на десять-пятнадцать процентов.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. В России в скором времени рекордно подорожает одежда и бытовая техника, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК.

Эксперты объяснили это подорожанием перевозок по морю.

"Стоимость новых партий импортной бытовой техники, мебели и товаров для дома может подскочить минимум на десять-пятнадцать процентов", - заявил гендиректор "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров.

А вот основатель Zenden Group Андрей Павлов считает, что цены на обувь могут вырасти от двух до десяти-двадцати процентов.

В России резко взлетят цены на бытовую технику и одежду >>

Оказалось, что после американских выборов спрос на эту услугу по морскому маршруту США — Китай резко вырос, это и привело к дефициту контейнеров и судов. Также в ноябре Пекин ввел новые требования для ввоза грузов, что привело к увеличению времени оформления и повлияло на доступность контейнеров.

Теги:
Экономика, цены, Россия, Россия



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