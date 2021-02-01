В России еще больше подорожает одежда и бытовая техника

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. В России в скором времени рекордно подорожает одежда и бытовая техника, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК.
Эксперты объяснили это подорожанием перевозок по морю.
"Стоимость новых партий импортной бытовой техники, мебели и товаров для дома может подскочить минимум на десять-пятнадцать процентов", - заявил гендиректор "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров.
А вот основатель Zenden Group Андрей Павлов считает, что цены на обувь могут вырасти от двух до десяти-двадцати процентов.
В России резко взлетят цены на бытовую технику и одежду >>
Оказалось, что после американских выборов спрос на эту услугу по морскому маршруту США — Китай резко вырос, это и привело к дефициту контейнеров и судов. Также в ноябре Пекин ввел новые требования для ввоза грузов, что привело к увеличению времени оформления и повлияло на доступность контейнеров.