В России еще больше подорожает одежда и бытовая техника

Цены на обувь могут вырасти от двух до десяти-двадцати процентов, а стоимость новых партий импортной бытовой техники, мебели и товаров для дома может подскочить минимум на десять-пятнадцать процентов.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. В России в скором времени рекордно подорожает одежда и бытовая техника, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК.

Эксперты объяснили это подорожанием перевозок по морю.

"Стоимость новых партий импортной бытовой техники, мебели и товаров для дома может подскочить минимум на десять-пятнадцать процентов", - заявил гендиректор "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров.

А вот основатель Zenden Group Андрей Павлов считает, что цены на обувь могут вырасти от двух до десяти-двадцати процентов.

В России резко взлетят цены на бытовую технику и одежду >>

Оказалось, что после американских выборов спрос на эту услугу по морскому маршруту США — Китай резко вырос, это и привело к дефициту контейнеров и судов. Также в ноябре Пекин ввел новые требования для ввоза грузов, что привело к увеличению времени оформления и повлияло на доступность контейнеров.