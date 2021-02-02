В Испании тестируют четырехдневную рабочую неделю

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Оксана Чусовитина: мой зал в Узбекистане переоборудовали для больных COVID Чтобы полноценно готовиться к Олимпийским играм, этапам Кубка мира и к чемпионату Азии, спортсменке пришлось выехать на сборы в Германию. 80

Крупные коммерческие банки Узбекистана реализуют инвестпроекты на $1,5 млрд Президент отметил, что эти проекты должны быть нацелены в первую очередь на создание новых рабочих мест и производство экспортоориентированной продукции. 22