ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. В Испании тестируют четырехдневную рабочую неделю, сообщает Independent.
"Это разумная идея, которая должна быть в арсенале каждого правительства, выходящего из кризиса после пандемии", - заявила основатель данной кампании Мария Альварес.
Также известно, что Министерство финансов окажет денежную помощь абсолютно всем компаниям, которые решат сократить рабочую неделю до 32 часов без потери заработной платы.
Согласно данным СМИ, стоимость пилотного проекта составляет около 50 миллионов евро.