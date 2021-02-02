Стали известны "побочки" прививки от коронавируса

В этих симптомах ничего страшного нет и за помощью бежать не надо. Всего лишь выпить таблетку парацетамола.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Стало известно, какие побочные эффекты возможны после прививки от коронавируса, об этом в эфире "Первого канала" заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

По ее словам, у людей вполне могут проявляться симптомы, похожие на заболевание гриппом.

"Высокая температура, примерно 38 градусов, слабость, ломота и сонливость. Также может быть озноб", - заявил эксперт.

По словам Драпкиной, в этом нет ничего страшного и за помощью бежать не надо. Всего лишь выпить таблетку парацетамола.

Напомним, первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Минздрав РФ зарегистрировал 11 августа. Она получила название "Спутник V".