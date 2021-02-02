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Мужчина держит телефон Apple iPhone Xs

Мечта сбылась: теперь iPhone можно разблокировать в защитной маске

© AFP 2018 / NOAH BERGER
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210202/15917755/Mechta-sbylas-teper-iPhone-mozhno-razblokirovat-v-zaschitnoy-maske.html

Новая функция может быть использована исключительно для разблокировки смартфона. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Главная проблема любителей iPhone решена: теперь его можно будет разблокировать через Face ID в защитной маске, сообщает РИА Новости.

Сейчас эта возможность появилась в бета-версии iOS 14.5, а главным условием для корректной работы Face ID является наличие разблокированных Apple Watch на руке.

"Для этого нужно просто взглянуть на iPhone, при этом поступит тактильный сигнал на Apple Watch, который подтвердит, что Phone был разблокирован", - говорится в информации. 

Новая функция может быть использована исключительно для разблокировки смартфона, для автозаполнения паролей в App Store, iTunes и Safari пользователям в медицинской маске будет автоматически предложено ввести код-пароль от iPhone, а для оплаты покупок с помощью Apple Pay в медицинской маске нужно воспользоваться Apple Watch.       

 

 

Теги:
мобильный телефон, телефон, iPhone, iPhone, Apple



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