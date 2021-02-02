Суд заменил Навальному условный срок на реальный — 3,5 года колонии

В Москве состоялось заседание суда, на котором было принято решение об изменении меры пресечения для Алексея Навального. Его условный срок был заменен на реальный — 3,5 года лишения свободы. У обвиняемого есть 10 дней на обжалование.

ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Алексею Навальному по делу "Ив Роше" заменили условный срок на реальный. Согласно решению суда, он приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает РИА Новости.

"Суд находит представление ФСИН подлежащим удовлетворению", — говорится в итоговом заявлении судьи.

По закону у сторон есть десять дней на обжалование такого решения. Ранее Навальному неоднократно удавалось избежать реального заключения, хотя такие попытки были в 2015, 2016 и 2017 годах.

Основанием для такого решения на этот раз стало обращение ФСИН, согласно которому, находящийся на испытательном сроке и осужденный условно оппозиционер обязан был регулярно отмечаться о своем месте пребывания. Последние полгода Алексей Навальный находился в Германии на лечении. Он обвинил российские власти в своем отравлении, однако никаких документальных доказательств Российской стороне представлено не было.

После того как оппозиционер вернулся на родину 17 января 2020 года, его задержали. Об этих намерениях компетентные органы сообщили заранее.

В МИД России и в Кремле по-прежнему считают историю с отравлением Навального спланированной провокацией и инсценировкой. При этом внешнеполитическое ведомство страны выражает особую обеспокоенность активностью западных стран, называя это прямым вмешательством во внутренние дела РФ. Одним из таких проявлений стала открытая поддержка посольством США несанкционированной акции протеста 23 января.