Суд заменил Навальному условный срок на реальный — 3,5 года колонии

ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Алексею Навальному по делу "Ив Роше" заменили условный срок на реальный. Согласно решению суда, он приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает РИА Новости.
"Суд находит представление ФСИН подлежащим удовлетворению", — говорится в итоговом заявлении судьи.
По закону у сторон есть десять дней на обжалование такого решения. Ранее Навальному неоднократно удавалось избежать реального заключения, хотя такие попытки были в 2015, 2016 и 2017 годах.
После того как оппозиционер вернулся на родину 17 января 2020 года, его задержали. Об этих намерениях компетентные органы сообщили заранее.
В МИД России и в Кремле по-прежнему считают историю с отравлением Навального спланированной провокацией и инсценировкой. При этом внешнеполитическое ведомство страны выражает особую обеспокоенность активностью западных стран, называя это прямым вмешательством во внутренние дела РФ. Одним из таких проявлений стала открытая поддержка посольством США несанкционированной акции протеста 23 января.