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Экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

Экс-президент Кыргызстана и его супруга покинули страну

© Sputnik / Алексей Майшев
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Они направляются в город Джидда (Саудовская Аравия) для совершения умры (малого хаджа). Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и его супруга покинули страну, сообщает Sputnik Кыргызстан.

"Бывший президент накануне вылетел с семьей в Стамбул из международного аэропорта "Манас", - говорится в информации.

Эту поездку Жээнбеков совершает, получив согласие саудовской стороны.

Также известно, что они направляются в город Джидда (Саудовская Аравия) для совершения умры (малого хаджа).

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Напомним, Сооронбай Жээнбеков правил страной в течение трех лет — с 2017-го по 2020-й. Добровольно ушел в отставку после событий прошлой осени: в октябре в республике прошли парламентские выборы, предварительные итоги которых вызвали волну беспорядков.

Десятого января 2021-го в стране состоялись досрочные выборы президента, победу одержал Садыр Жапаров. Он набрал более 79 процентов голосов.

Теги:
политика, Политик, Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан, Кыргызстан



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