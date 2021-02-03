Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon

Безос продолжит участвовать в важных проектах Amazon, но теперь у него будет больше времени, чтобы сосредоточиться на благотворительном фондах.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Основатель Amazon Джефф Безос в третьем квартале 2021 года покинет должность гендиректора компании, говорится в сообщении Amazon.

Новым главой компании станет Энди Ясси, сейчас возглавляющий Amazon Web Services.

"В качестве председателя я намерен сосредоточиться на новых продуктах. Энди хорошо известен внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я полностью уверен в нем", — заявил Безос в своем письме сотрудникам компании.

Тем не менее Безос продолжит участвовать в важных проектах Amazon, но теперь у него будет больше времени, чтобы сосредоточиться на благотворительном фондах.

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Напомним, что Джефф Безос основал Amazon в 1994 году и с тех пор возглавлял компанию.