11:16 03 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск
Генеральный директор Amazon Джефф Безос

Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon

© AP Photo / Ted S. Warren
В мире
Получить короткую ссылку
29 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210203/15921960/Dzheff-Bezos-pokinet-post-gendirektora-Amazon.html

Безос продолжит участвовать в важных проектах Amazon, но теперь у него будет больше времени, чтобы сосредоточиться на благотворительном фондах.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Основатель Amazon Джефф Безос в третьем квартале 2021 года покинет должность гендиректора компании, говорится в сообщении Amazon.

Новым главой компании станет Энди Ясси, сейчас возглавляющий Amazon Web Services.

"В качестве председателя я намерен сосредоточиться на новых продуктах. Энди хорошо известен внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я полностью уверен в нем", — заявил Безос в своем письме сотрудникам компании.

Тем не менее Безос продолжит участвовать в важных проектах Amazon, но теперь у него будет больше времени, чтобы сосредоточиться на благотворительном фондах.

Богатейшие люди США по версии Forbes — фотолента >>

Напомним, что Джефф Безос основал Amazon в 1994 году и с тех пор возглавлял компанию.

Теги:
США, США, Amazon



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Восточный колорит туристической деревни "Конигиль" — фотолента
Лавров назвал ситуацию с Навальным инсценировкой со стороны Запада
Инсценировка со стороны Запада: Лавров — о ситуации с Навальным
Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться