Вашингтон выдвинул условие для отмены санкций по "Северному потоку-2"

Многие эксперты сходятся во мнении, что США лукавят, когда перечисляют свои требования, которые призваны якобы защитить интересы Украины и стран Восточной Европы.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Новый президент США Джо Байден рассматривает вариант отмены санкций в отношении проекта "Северный поток-2" в одном случае: если будут предоставлены гарантии, что из-за газопровода не пострадают Украина и страны Восточной Европы.

Об этом написала немецкая газета Handelsblatt.

Вашингтон выразил опасения, что, к примеру, та же самая Украина окажется оторвана от европейской газовой инфраструктуры.

Но это не все. США также предлагают Германии помочь Украине расширить собственную газовую инфраструктуру для транспортировки водорода.

Это, как ожидает американская сторона, позволит остаться стране среди игроков на газовом рынке. Иными словами, США всячески навязывают Берлину интересы Украины, через которую скорее всего прекратятся транзитные поставки после запуска "Северного потока-2".

В связи с этим Вашингтон предлагает инициировать новые переговоры по транзиту голубого топлива через Украину с целью улучшения условий для Киева.

Кроме того, Штаты намерены помешать дальнейшему росту зависимости Европы от российского газа.

Как только Берлин представит предложения, которые будут соответствовать требованиям Вашингтона, американцы будут готовы обсудить этот проект.

Как пишет Handelsblatt, Германия пока не озвучила конкретные моменты, в которых она готова к уступкам, однако готовность к обсуждению подтвердила.

Впрочем, как отметили эксперты, интересы Украины, на самом деле, — последнее, что волнует руководство США.

"По большому счету, прохождение газа через Украину больше нужно европейцам, чем американцам. <…> А американцам, наоборот, — чем беднее Украина, тем проще на нее влиять. Я не уверен, что они сильно заинтересованы в сохранении транзита через Украину. Политически, может, они об этом говорят, но фактически они больше заинтересованы в слабой Украине, чтобы влиять на нее с помощью своих военных и политических рычагов", — заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Что же до изменения американской политики по отношению к "Северному потоку-2", то здесь все очевидно, считает эксперт.

По его мнению, цель Байдена — сдружиться с Германии и Европой в целом. Для этого нужны какие-то послабления.

Важно понимать еще такой момент: газопровод будет достроен в любом случае, хочет того Вашингтон или нет.

Вопрос лишь в том, с каким рвением США будут вставлять палки в колеса проекту.

"Понятно, что проект все равно будет реализован — просто либо через очень сложную конструкцию, либо попробовать как-то помягче этот сделать. Видимо, пытаются этот более мягкий вариант продать как послабление", — сказал Пикин.

Впрочем, как считает эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев, в данном проекте интересы Европы возьмут верх над санкциями США.