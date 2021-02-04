Почему некоторые люди не заражаются COVID - ответ эксперта

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Стало известно, почему некоторые люди не заболевают коронавирусом, об этом заявил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
"Первая версия - наличие перекрестного иммунитета. Например, если человек уже сталкивался с заболеванием, вызванным другим коронавирусом", - говорится в сообщении.
Также эксперт предположил, что возможно, человек уже перенес какую-то инфекцию, которая стала причиной повышения уровня интерферонов.
Ну и последняя версия - это существование у человека такого иммунитета, который препятствует проникновению COVID на уровне слизистой дыхательных путей.
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Тем не менее однозначные выводы о причинах невосприимчивости делать еще рано, так как этот вопрос находится на этапе научной дискуссии.