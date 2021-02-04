13:11 04 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск

Почему некоторые люди не заражаются COVID - ответ эксперта

© Sputnik / Алексей Майшев
В мире
Получить короткую ссылку
349 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/12/15430939.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210204/15930074/Pochemu-nekotorye-lyudi-ne-zarazhayutsya-COVID---otvet-eksperta.html

Однозначные выводы о причинах невосприимчивости делать еще рано, так как этот вопрос находится на этапе научной дискуссии.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Стало известно, почему некоторые люди не заболевают коронавирусом, об этом заявил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Первая версия - наличие перекрестного иммунитета. Например, если человек уже сталкивался с заболеванием, вызванным другим коронавирусом", - говорится в сообщении.

Также эксперт предположил, что возможно, человек уже перенес какую-то инфекцию, которая стала причиной повышения уровня интерферонов.

Ну и последняя версия - это существование у человека такого иммунитета, который препятствует проникновению COVID на уровне слизистой дыхательных путей.

COVID мог распространиться на рынке в Ухане - эксперт ВОЗ >>

Тем не менее однозначные выводы о причинах невосприимчивости делать еще рано, так как этот вопрос находится на этапе научной дискуссии.

Теги:
вирус, пандемия, Карантин, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Не до коронавируса: в Австралии снова бушуют страшные пожары - фото
Что обсудили посол Узбекистана в РФ и министр ЕЭК Сергей Глазьев
В скором времени будет назначен представитель Узбекистана при ЕЭК
Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться