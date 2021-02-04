Стали известны номинанты премии "Золотой глобус-2021"

За премию в номинации "Лучший фильм (драма)" поборются картины "Отец", "Манк", "Земля кочевников", "Девушка, подающая надежды" и "Суд над чикагской семеркой".

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. В США объявили номинантов 78-й ежегодной премии "Золотой глобус-2021", сообщает Deadline.

В этом году есть небольшое обновление: площадка Netflix дебютировала в 44 номинациях.

"За премию в номинации "Лучший фильм (драма)" поборются картины "Отец", "Манк", "Земля кочевников", "Девушка, подающая надежды" и "Суд над чикагской семеркой".

В категории "Лучший драматический сериал" попали проекты "Корона", "Страна Лавкрафта", "Озарк", "Мандалорец", "Рэтчед", а в "Лучший телефильм или мини-сериал" — "Нормальные люди", "Ход королевы", "Голос перемен", "Отыграть назад", "Неортодоксальная".

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За лучшую мужскую роль поборются Риз Ахмед, Чедвик Боузман, Энтони Хопкинс , Гари Олдман и Тахар Рахим . За женскую — Кэри Маллиган, Фрэнсис МакДорманд, Ванесса Кирби, Виола Дэвис и Андра Дэй.

Напомним, прямая трансляция "Золотого глобуса" пройдет 8 февраля, а ведущими церемонии станут актрисы Тина Фей и Эмма Полер.