Поселок на Украине переименуют в Нью-Йорк

Оказалось, что Нью-Йорк — историческое название этого населенного пункта. Он носил его вплоть до 1951 года.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Один из поселков на Украине будет переименован в Нью-Йорк, сообщет BURO24.

"Поселок городского типа Новгородское, расположенный в Бахмутском районе Донецкой области в Украине, возможно, будет переименован в Нью-Йорк", - говорится в информации.

Оказалось, что Нью-Йорк — историческое название этого населенного пункта. Он носил его вплоть до 1951 года.