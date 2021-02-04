Поселок на Украине переименуют в Нью-Йорк

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Оказалось, что Нью-Йорк — историческое название этого населенного пункта. Он носил его вплоть до 1951 года.
ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Один из поселков на Украине будет переименован в Нью-Йорк, сообщет BURO24.
"Поселок городского типа Новгородское, расположенный в Бахмутском районе Донецкой области в Украине, возможно, будет переименован в Нью-Йорк", - говорится в информации.
Оказалось, что Нью-Йорк — историческое название этого населенного пункта. Он носил его вплоть до 1951 года.