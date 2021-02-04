15:47 04 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск
Города мира. Киев

Поселок на Украине переименуют в Нью-Йорк

© Sputnik / Стрингер
В мире
Получить короткую ссылку
21 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210204/15932537/Poselok-na-Ukraine-pereimenuyut-v-Nyu-York.html

Оказалось, что Нью-Йорк — историческое название этого населенного пункта. Он носил его вплоть до 1951 года. 

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Один из поселков на Украине будет переименован в Нью-Йорк, сообщет BURO24.

"Поселок городского типа Новгородское, расположенный в Бахмутском районе Донецкой области в Украине, возможно, будет переименован в Нью-Йорк", - говорится в информации.

Оказалось, что Нью-Йорк — историческое название этого населенного пункта. Он носил его вплоть до 1951 года. 

Теги:
Нью-Йорк, Нью-Йорк, Украина, Украина



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Собаки вместо ПЦР-теста: как животных научили определять COVID по запаху - фото
Лукашенко о Мирзиёеве: это человек, которого будет боготворить Узбекистан
Лукашенко о Мирзиёеве: это человек, которого будет боготворить Узбекистан
Что нельзя будет закупать за бюджетные деньги — перечень и условия
На что нельзя тратить бюджет при госзакупках

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться