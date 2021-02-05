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Стало известно, когда вакцинироваться людям, переболевшим COVID

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Оказывается, у людей, которых настигла первая волна коронавируса, уже к лету будет сильно снижен иммунитет.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Стало известно, когда лучше всего прививаться от коронавируса людям, которые им уже переболели. Об это РИА Новости рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, лучше это будет сделать ближе к лету.

"К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно, и для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь", - говорит эксперт.

Напомним, вакцинация групп риска в России началась 5 декабря 2020-го, препарат получали в том числе медики, учителя, социальные работники. 18 декабря в стране началась массовая добровольная вакцинация, ее в основном проводят препаратом "Спутник V".

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Россия, Россия, вакцинация, Вакцина



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