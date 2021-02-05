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Президент США Джо Байден

"Россия заплатит за все": что пообещал сделать Байден

REUTERS/Tom Brenner
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По мнению главы США, Америка будет "более эффективна" по вопросу России во время работы "в коалиции с партнерами-единомышленниками".

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что заставит Россию заплатить за все сои действия, сообщает РИА Новости со ссылкой на его выступление в Госдепартаменте.

"Я ясно дал понять президенту Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератаки, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа", — сказал Байден.

Также глава США добавил, что Америка будет "более эффективна" по вопросу России во время работы "в коалиции с партнерами-единомышленниками".

Напомним, 4 февраля группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Так кто же на самом деле здесь власть? >> 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Москве видят "постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей", и отметил, что в Кремле считают абсолютно неприемлемым санкционное давление со стороны США.

Помощники президента США Джо Байдена полагают, что США "порядком выдохлись" в смысле введения санкций в отношении России, и руководство страны, возможно, будет работать с союзниками для "оказания давления".

Теги:
санкции, Владимир Путин, Владимир Путин, Джо Байден, Россия, Россия, США, США



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