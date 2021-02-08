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Медицинские маски

Одноразовые маски и бетон: ученые нашли новый способ делать дороги

© Sputnik / Денис Абрамов
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210208/15955066/Odnorazovye-maski-i-beton-uchenye-nashli-novyi-sposob-delat-dorogi.html

Для прокладки двухполосной дороги протяженностью 0,62 мили (или 1 км) потребуется около 3 млн масок для лица — это 93 тонны отходов.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Утилизация одноразовых масок стала настоящей проблемой за последний год, однако австралийские ученые нашли способ решить этот вопрос, сообщает FastCompany.

"Исследователи предложили смешать измельченные маски с переработанным бетоном и из такой смеси делать дороги. По их мнению, это сделает их прочнее, пластичнее и гибче", - говорится в информации.

Например, для прокладки двухполосной дороги протяженностью 0,62 мили (или 1 км) потребуется около 3 млн масок для лица — это 93 тонны отходов.

Напомним, 75% использованных масок и других похожих средств защиты от коронавируса попадут на свалки или окажутся в океанах.

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Ежемесячно в мире на выброс отправляются 129 миллиардов масок и 65 миллиардов перчаток. 

Теги:
медицинская маска, ремонт дорог, дороги, дорога, Австралия, ученые, Ученые



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