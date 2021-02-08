Когда Россия вернется к нормальной жизни после пандемии

По расчетам специалистов, для возвращения к обычной жизни иммунитет к коронавирусу должен появиться примерно у 60 процентов жителей планеты.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Россия вернется к нормальной жизни после пандемии в середине лета, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом", — сказал Песков.

Также он напомнил, что по расчетам специалистов, для возвращения к обычной жизни иммунитет к коронавирусу должен появиться примерно у 60 процентов жителей планеты. Речь идет о его приобретении как естественным, так и искусственным путем.

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Он подчеркнул, что над этим, набирая обороты, в различных направлениях работают многие страны. В частности, он отметил успехи Израиля и наращивание темпов вакцинации в России и США.