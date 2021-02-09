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Германия, Швеция и Польша объявили высылают российских дипломатов

© Sputnik / Максим Блинов
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Москва считает необоснованным и недружеским такой шаг по высылке дипломатов. Подробности - читайте далее.

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Министерства иностранных дел Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату в каждой стране, сообщает РИА Новости.

Оказалось, что это стало ответом на действия Москвы 5 февраля.

"Москва считает необоснованным и недружеским такой шаг по высылке дипломатов", -  заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала "Россия 1".

По ее словам, это стало продолжением тех действий, "которые предпринимает Запад в отношении нашей страны и которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела".

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Напомним, в российском МИД риняли решение выслать из страны сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве, участвовавших в несогласованных акциях.

В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).

В МВД также напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.

Теги:
Европа, Европа, дипломаты, дипломат, Россия, Россия



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