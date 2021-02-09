Вакцина "Спутник V" прошла этап научной консультации регулятора ЕС

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА по разработке их вакцины для предотвращения COVID-19 "Спутник V".

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Лекарственный регулятор Европейского союза – Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА - завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса "Спутник V", теперь возможна подача заявки на регистрацию на рынке ЕС, сообщает РИА Новости.

"На данном этапе мы можем сказать, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА по разработке их вакцины для предотвращения COVID-19 "Спутник V" (известной также как Gam-COVID-Vac)… В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения (marketing authorisation)", - говорится в сообщении.

Процесс научного консультирования – это хорошо отлаженный процесс в ЕМА, который доступен всем компаниям, чтобы облегчить подготовку их программы разработки. ЕМА будет консультировать компании, принимая во внимание последние научные рекомендации.

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Также агентство пока не получило заявку от разработчика "Спутник V", сроки получения одобрения для рынка ЕС от ЕМА можно будет обсуждать после поступления такой заявки.

"Поскольку мы еще не получили заявку на регистрацию вакцины, мы не можем указать на согласованный на данный момент график (получения рекомендации от ЕМА – ред.). Как только мы получим такую заявку от компании, мы об этом сообщим", - отметил представитель европейского лекарственного регулятора.

В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС. Евросоюз еще до появление первых одобренных вакцин против коронавируса принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.