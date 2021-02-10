В России разработали новый и более быстрый тест на COVID-19

С помощью него можно идентифицировать носителей вируса COVID-19 на ранней стадии, оперативно ограничить социальные контакты и усилить врачебный контроль.

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. В России разработали новый высокоточный тест для экспресс-диагностики COVID-19, сообщают в Роспотребнадзоре.

С помощью него можно идентифицировать носителей вируса COVID-19 на ранней стадии, оперативно ограничить социальные контакты и усилить врачебный контроль.

"ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 - возбудителя новой коронавирусной инфекции. Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования - в три-четыре раза", - говорится в информации.

Известно, что общее время тестирования составит час-полтора вместо четырех-пяти часов при обычной ПЦР. Новый тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP).

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Тест полностью адаптирован для использования на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, при этом все компоненты для него теперь производятся локально на базе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.