Что делать людям, которые не переболели коронавирусом - ответ иммунолога

По мнению эксперта, если у человека иммунитета нет, и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Стало известно, что делать людям, которые еще не переболели коронавирусом, об этом рассказал в эфире радио Sputnik аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Если человек не заразился, значит, он делал все правильно и нужно просто дальше сохранять режим и соблюдать личные меры безопасности", — рассказал он.

По словам эксперта, коллективный иммунитет никак не действует на отдельного человека. Если у человека иммунитета нет, и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть.

По мнению Болибока, особых ограничений для тех, кто не переболел коронавирусом и не привился, не будет. При этом он допустил, что Роспотребнадзор совместно с Минздравом по согласованию с правительством может ввести некоторые требования для таких россиян, претендующих на те или иные должности.

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