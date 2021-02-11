ОАЭ вывели космический аппарат на орбиту Марса

С помощью зонда ученые хотят выявить взаимосвязь между погодой на планете и ее древним климатом.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. ОАЭ вывели космический аппарат "Аль-Амаль" на орбиту Марса, сообщает Космический центр Мохаммеда бин Рашида.

В информации отмечается, что команда ученых, стоящих за запуском аппарата, состоит на 80% из женщин.

Ученые обнаружили на Марсе изображение "ангела" >>

Руководителем миссии стала 33-летняя Сара Аль-Амири, глава Космического агентства ОАЭ и председатель Министерства высоких технологий в правительстве страны.

"В команду попали женщины, которые заслужили это место благодаря своему опыту, долгой работе и личному вкладу в проект", - заявила Аль-Амири.

Известно, что миссия запущена с целью изучения атмосферы Марса. Ученые хотят выявить взаимосвязь между погодой на планете и ее древним климатом. Зонд должен проработать на Марсе два года.