ОАЭ вывели космический аппарат на орбиту Марса

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. ОАЭ вывели космический аппарат "Аль-Амаль" на орбиту Марса, сообщает Космический центр Мохаммеда бин Рашида.
В информации отмечается, что команда ученых, стоящих за запуском аппарата, состоит на 80% из женщин.
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Руководителем миссии стала 33-летняя Сара Аль-Амири, глава Космического агентства ОАЭ и председатель Министерства высоких технологий в правительстве страны.
"В команду попали женщины, которые заслужили это место благодаря своему опыту, долгой работе и личному вкладу в проект", - заявила Аль-Амири.
Известно, что миссия запущена с целью изучения атмосферы Марса. Ученые хотят выявить взаимосвязь между погодой на планете и ее древним климатом. Зонд должен проработать на Марсе два года.