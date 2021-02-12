В Японии вводится должность министра по одиночеству

В 2020 году впервые за 11 лет в Японии выросло число самоубийств. Рост составил 3,7%. Добровольно расстались с жизнью 20,9 тысячи человек.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В Японии появится должность министра по проблемам одиночества, передает агентство "Киодо".

"Министру по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото поручено совмещать свой пост с должностью министра по проблемам одиночества в виду роста самоубийств и других проблем на фоне коронавируса", - говорится в сообщении.

В 2020 году впервые за 11 лет в Японии выросло число самоубийств. Рост составил 3,7%. Добровольно расстались с жизнью 20,9 тысячи человек.

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По статистике, самоубийства - основная причина смерти среди японских граждан в возрасте 15–39 лет, и по сравнению со статистикой ВОЗ, Япония - единственная экономически развитая страна, где самоубийства являются основной причиной смерти среди лиц в возрасте 15–34 года.