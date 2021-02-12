Желтый цвет и колоски: какие цветы дарить девушкам в 2021-м

Главная задача в этом году - отойти от железобетонных красных роз и больше экспериментировать. Какой букет выбрать? Читайте далее!

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. 2020-й оказался сложным для всех нас, поэтому на 14 февраля в 2021 году флористы советуют покупать легкие букеты луговых цветов, но никак не красные розы, пишет РИА Новости.

"При выборе букета для своей возлюбленной лучше отдать предпочтение чему-то весеннему: анемонам, мимозе или пионам", - говорится в сообщении.

По словам флористов, цветовая палитра и выбор самих цветов постепенно меняется в сторону легких нежных оттенков и более свободных, диких полевых букетов. Например, желтый цвет - в тренде. Также травы, колоски, сухоцветы.

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Главная задача в этом году - отойти от железобетонных красных роз и больше экспериментировать.

Напомним, согласно ежегодному опросу, основная масса россиян, которая считает 14 февраля праздником, - до 35 лет. Они готовы потратить на подарки более тысячи рублей и планируют отмечать в ресторанах.