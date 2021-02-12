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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

"Хочешь мира — готовься к войне": Лавров о разрыве отношений с Европой

Пресс-служба МИД РФ
В мире
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По словам главы МИД РФ, не хотелось бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому в случае угрозы.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

"В случае если еще раз увидим, что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне", — сказал Лавров.

Напомним, на этой неделе в Брюсселе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после возвращения из Москвы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. 

Визит Борреля как разведка боем >>

Причиной напряженности, помимо конфликтов на Украине и в Приднестровье, а также ситуации в Белоруссии, стал арест Алексея Навального и задержания митингующих на несогласованных акциях 23 и 31 января.

Теги:
санкции, Европа, Европа, Россия, Россия, Сергей Лавров



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