"Хочешь мира — готовься к войне": Лавров о разрыве отношений с Европой

По словам главы МИД РФ, не хотелось бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому в случае угрозы.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

"В случае если еще раз увидим, что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне", — сказал Лавров.

Напомним, на этой неделе в Брюсселе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после возвращения из Москвы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

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Причиной напряженности, помимо конфликтов на Украине и в Приднестровье, а также ситуации в Белоруссии, стал арест Алексея Навального и задержания митингующих на несогласованных акциях 23 и 31 января.