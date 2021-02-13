В Москве обрушилась крыша ангара — двоих человек спасли, одного ищут

Внутри находились три человека, двоих уже спасли. Сейчас с ними работают медики. Поиски еще одного пострадавшего продолжаются.

ТАШКЕНТ, 13 фев Sputnik. В МЧС РФ сообщили о ЧП, сообщает РИА Новости. Металлическая кровля ангара на площади 200 квадратных метров в новой Москве просела из-за сильнейшего снегопада, обрушившегося на российскую столицу в эти дни.

Инцидент произошел в поселении Роговское, в деревне Кресты. Внутри находились два человека, их уже спасли. Сейчас с ними работают медики.

Однако, спасатели не исключают, что под завалами ангара возможно остался еще один человек, его продолжают искать.

"Под завалами возможно нахождение еще одного человека, поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении спасательной службы.