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Главные тренды по здоровому образу жизни в 2021 году

© Sputnik / Алексей Куденко
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По словам аналитиков, для каждого человека важны ежедневные ритуалы для отдыха и релаксации, а также здоровый сон.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. Американские аналитики назвали главные тренды здорового образа жизни 2021 года, об этом сообщает WGSN.

В первую очередь ученые отметили важность сна для здоровья любого человека. Вокруг нужно создавать пространство, чтобы там было комфортно.

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Также, по словам аналитиков, для каждого человека важны ежедневные ритуалы для отдыха и релаксации.

"Повседневные привычки стали более совершенными, и даже косметические бренды создают ритуальные наборы, которые сочетают средства по уходу за кожей с медитацией и работой с дыханием. Это помогает потребителям переключаться между режимом работы и отдыха", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ВОЗ отметили, что регулярная физическая активность имеет ключевое значение для профилактики и содействия лечению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и рака, а также для уменьшения симптомов депрессии и тревожности, замедления снижения когнитивных способностей, улучшения памяти и укрепления здоровья мозга.

Физическая активность имеет решающее значение для здоровья и благополучия – она может способствовать продлению и улучшению качества жизни.

Теги:
здоровый образ жизни, состояние здоровья, здоровье



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