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Роспотребнадзор и ВОЗ создают центр по готовности к пандемиям

© Sputnik / Александр Кряжев
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Роспотребнадзор будет оказывать поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создают Сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям, сообщается на сайте российского ведомства.

"Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения приступили к созданию на базе ФКУЗ "Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" Сотрудничающего центра ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования", - говорится в публикации.

На основе опыта по борьбе с инфекциями Роспотребнадзор будет оказывать поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов, прежде всего в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и выстраивания сети подобных учреждений.

Тайна раскрыта: в ВОЗ выяснили, как возник коронавирус >>

Напомним, сегодня стало известно, что коронавирус мог быть распространен летучими мышами на юге Китая и в Юго-Восточной Азии.

Гипотеза о передаче коронавируса от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку китайских ученых и участников миссии.

Теги:
коронавирус, пандемия, Роспотребнадзор, ВОЗ



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