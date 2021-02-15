Джо Байден приостановил запрет на TikTok в США

Администрация президента планирует оценить, действительно ли популярная соцсеть представляет угрозу для национальной безопасности.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. Президент США Джо Байден приостановил запрет на работу TikTok на территории страны, который до этого ввел Дональд Трамп, пишет Dazed.

"Администрация планирует оценить, действительно ли популярная соцсеть представляет угрозу для национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Байден объявил о возобновлении сотрудничества с Всемирной организацией здравоохранения, возвращении в Парижское соглашение по снижению выбросов углекислого газа и прекращении строительства стены на границе США и Мексики, а также разрешил трансгендерным людям проходить военную службу.

Простите и вернитесь: Байден хочет возродить всесильный Запад >>

Джозеф Робинетт Байден-младший — 46-й президент Соединенных Штатов Америки. Церемония инаугурации состоялась 20 января 2021 года.

Он победил на ноябрьских выборах республиканца Дональда Трампа, который неудачно баллотировался на второй срок. Трамп на инаугурации Байдена присутствовать отказался.