16:42 15 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск

Джо Байден приостановил запрет на TikTok в США

© REUTERS / Kevin Lamarque
В мире
Получить короткую ссылку
25 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/1d/15890584.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210215/16006210/Dzho-Bayden-priostanovil-zapret-na-TikTok-v-SShA.html

Администрация президента планирует оценить, действительно ли популярная соцсеть представляет угрозу для национальной безопасности.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. Президент США Джо Байден приостановил запрет на работу TikTok на территории страны, который до этого ввел Дональд Трамп, пишет Dazed.

"Администрация планирует оценить, действительно ли популярная соцсеть представляет угрозу для национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Байден объявил о возобновлении сотрудничества с Всемирной организацией здравоохранения, возвращении в Парижское соглашение по снижению выбросов углекислого газа и прекращении строительства стены на границе США и Мексики, а также разрешил трансгендерным людям проходить военную службу. 

Простите и вернитесь: Байден хочет возродить всесильный Запад >>

Джозеф Робинетт Байден-младший  — 46-й президент Соединенных Штатов Америки. Церемония инаугурации состоялась 20 января 2021 года.

Он победил на ноябрьских выборах республиканца Дональда Трампа, который неудачно баллотировался на второй срок. Трамп на инаугурации Байдена присутствовать отказался.

Теги:
Социальная сеть, TikTok, Джо Байден, США, США



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Парень и девушка на скамейке в Японском саду в Ташкенте
Территория любви: локации в Ташкенте, где всегда ждут влюбленных
Снова Фукусима: последствия мощного землетрясения в Японии - видео
Вторая Фукусима: как Япония оправляется от жуткого землетрясения — видео
Алишер Навои
Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться