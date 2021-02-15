Илон Маск работает над созданием летающего автомобиля

Такая машина сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за две секунды, а запас ее хода составит 965 км.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. Илон Маск рассказал о планах создать летающий автомобиль, который будет "парить", в новом выпуске подкаста Joe Rogan Experience.

На данный моменты его компания Tesla работает над тем, чтобы спортивный электромобиль Roadster "научился" летать.

"Я хочу, чтобы он парил. Я пытаюсь придумать, как автомобиль сможет взлетать, не убивая людей. Вероятно, он будет отрываться от земли на метр или около того. Если машина вдруг упадет, подвеска повредится, но люди не пострадают", — сказал Маск.

По информации компании, такая машина сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за две секунды, а запас ее хода составит 965 км.

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В продажу новая модель поступит уже в 2022 году.