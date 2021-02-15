Илон Маск пригласил Путина в Clubhouse — в Кремле назвали идею "интересной"

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением побеседовать в Clubhouse.
Напомним, что Clubhouse — это новое приложение, стремительно набирающее популярность в мире.
Его принцип в следующем: слушать или говорить. Можно создать публичное обсуждение или же приватное.
Однако пока что доступ в какой-либо чат открыт только по приглашению и только если на телефоне стоит система iOS.
Американец отметил, что для него "было бы большой честью поговорить" с российским лидером. Свое обращение Маск опубликовал в Twitter, отметив аккаунт Кремля.
было бы большой честью поговорить с вами— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021
Поначалу российские власти никак не реагировали на обращение Маска, однако вчера, наконец, появился ответ.
"Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. Поэтому в целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, <...> что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать", — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Это не первый раз, когда американский миллиардер обращается в Twitter на русском языке.
Так, ранее Маск по-русски ответил на публикацию "Роскосмоса", посвященной 114-й годовщине со дня рождения конструктора Сергея Королева.
По словам Маска, Королев "был великолепен".