Илон Маск пригласил Путина в Clubhouse — в Кремле назвали идею "интересной"

Clubhouse — новая соцсеть, где можно только слушать или говорить, однако попасть туда можно только по приглашению.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением побеседовать в Clubhouse.

Напомним, что Clubhouse — это новое приложение, стремительно набирающее популярность в мире.

© AP Photo / Mark Schiefelbein Приложение Clubhouse

Его принцип в следующем: слушать или говорить. Можно создать публичное обсуждение или же приватное.

Однако пока что доступ в какой-либо чат открыт только по приглашению и только если на телефоне стоит система iOS.

Американец отметил, что для него "было бы большой честью поговорить" с российским лидером. Свое обращение Маск опубликовал в Twitter, отметив аккаунт Кремля.

было бы большой честью поговорить с вами — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

​Поначалу российские власти никак не реагировали на обращение Маска, однако вчера, наконец, появился ответ.

"Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. Поэтому в целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, <...> что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать", — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это не первый раз, когда американский миллиардер обращается в Twitter на русском языке.

Так, ранее Маск по-русски ответил на публикацию "Роскосмоса", посвященной 114-й годовщине со дня рождения конструктора Сергея Королева.

По словам Маска, Королев "был великолепен".