SpaceX запустила очередную группу спутников Starlink

Однако компания не смогла вернуть первую ступень ракеты Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с 60 интернет-спутниками Starlink.

Однако компания не смогла вернуть первую ступень ракеты Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане.

"Действительно, по всей видимости, мы не посадили ускоритель на платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя"). Очень жаль, что мы не извлекли его", — приводит специализированный портал Space.com слова инженера-технолога Джессики Андерсон.

Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 22.59 по времени Восточного побережья США (06.59 мск).

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Напомним, Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, проект стартовал в феврале 2018 года. Его цель — обеспечить доступ к высокоскоростному Интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.