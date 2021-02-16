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Нгози Оконджо-Ивеала

ВТО впервые возглавила женщина

Всемирная торговая организация
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210216/16011965/VTO-vpervye-vozglavila-zhenschina.html

Нгози Оконджо-Ивеала станет первой женщиной и первой африканкой, возглавившей ВТО. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала заняла пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО).

"Нгози Оконджо-Ивеала станет первой женщиной и первой африканкой, возглавившей ВТО. Она приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта. Срок ее полномочий истекает 31 августа 2025 года", - говорится в сообщении.

Нгози Оконджо-Ивеала получила экономическое образование в Гарварде после того, как в подростковом возрасте пережила гражданскую войну в Нигерии. Недавно она также получила американское гражданство. В 2003-м Оконджо-Овеала вернулась на родину и дважды (в 2003-2006 и в 2011-2015 годах) возглавляла Министерство финансов. Считается, что именно ее упорство и навыки ведения переговоров помогли заключить сделку по списанию миллиардов долларов нигерийского долга с Парижским клубом стран-кредиторов в 2005-м.

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Оконджо-Ивеала также 25 лет проработала в структурах Всемирного банка в качестве экономиста по вопросам развития, курируя операционный портфель банка в 81 млрд долларов и дослужившись до поста управляющего директора.

Она также входит в советы директоров нескольких крупных корпораций, в частности, Twitter и Danone. 

Теги:
ВТО



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