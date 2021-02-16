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Спасти климат Земли можно только одним способом — его озвучил Билл Гейтс

© Foto : NASA
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https://uz.sputniknews.ru/world/20210216/16014565/Spasti-klimat-Zemli-mozhno-tolko-odnim-sposobom--ego-ozvuchil-Bill-Geyts.html

Ранее миллиардер заявил о планах вложить в ближайшие 5 лет два миллиарда долларов в проекты, направленные на борьбу с глобальным изменением климата.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Мультимиллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что атомная энергетика — это то, за чем стоит ближайшее будущее человечества и климата.

53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
© Sputnik / Григорий Сысоев
Что дальше? Билл Гейтс рассказал о новых угрозах человечеству

Гейтс напомнил, что одна из самых больших сложностей для населения планеты — это добиться климатической нейтральности к 2050 году.

Что это означает: в первую очередь, необходимо, перестать наращивать объем парниковых газов в атмосфере. Именно они убивают нашу окружающую среду.

Парниковые газы, в свою очередь, образуются ввиду активного пользования энергетикой, которая основана на сжигании угля, нефти и газа.

Но можно ли перейти к альтернативным источникам энергии, чтобы отказаться от угля, нефти и газа и остановить процесс изменения климата?

Билл Гейтс считает, что в теории, конечно, можно было бы использовать солнечную и ветровую энергетику, однако пока что имеются большие проблемы с бесперебойностью ее поступления.

В этом случае остается только один тип энергетики — атомная.

"Нам либо нужно чудо-изобретение, чтобы сделать батареи в 20 раз дешевле, чтобы позволить сезонное хранение энергии - в этом случае вы получите несколько недель без солнца и ветра, когда люди все-таки будут обеспечены теплом… Или вам нужно, чтобы 25% генерации были доступны независимо от погоды. Деление ядра и термоядерный синтез - это действительно единственные вещи, которые могут работать в таких масштабах", — подчеркнул Гейтс.

По его словам, пока люди довольно скептично относятся к этой технологии, однако все может измениться, если сделать ее более доступной и безопасной.

Ранее заявил о планах вложить в ближайшие 5 лет два миллиарда долларов в проекты, направленные на борьбу с глобальным изменением климата.

Миллиардер убежден, что эта проблема куда масштабнее, нежели тот же самый коронавирус. При этом масштабность Гейтс оценил скорее даже не охвате планеты, а уровне смертности от изменения климата.

 

Теги:
Билл Гейтс, планета, Земля, климат



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