Почему после вакцинации отсутствуют антитела - ответ врача

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков рассказал, почему у некоторых людей не обнаруживаются антитела после вакцинации от коронавируса, пишет РИА Новости.

Оказалось, что многие люди получают отрицательный результат, так как проходят неправильно выбранное лабораторное исследование.

"Поствакцинальный тест - это антитела к спайковому (S) антигену IgG. Почему его еще называют поствакцинальным? Потому что все имеющиеся в наличии и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени, вводимого в организм, используют именно спайковый антиген SARS-CoV-2. Именно на него начинают вырабатываться антитела", - сказал Поздняков.

По его словам, в структуре SARS-CoV-2 выделяется несколько антигенов, однако нуклеокапсидный и спайковый дают самый сильный ответ иммунной системы человека. Наличие антител IgG к любому из них указывает на иммунитет к коронавирусу. Для их выявления в организме используется два разных вида лабораторных исследований. При этом иммунная система у разных людей может избирательно вырабатывать антитела на антигены SARS-CoV-2. Например, у некоторых перенесших болезнь присутствуют антитела только к спайковому антигену, у других — к обоим антигенам, а у третьих — только к нуклеокапсидному.

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Эксперт заключил, что, если человек после законченного курса вакцинации хочет проверить уровень поствакцинального иммунного ответа, ему необходимо сдавать тест на антитела IgG к S-антигену, а до вакцинации оптимально сдавать IgG к обоим антигенам (N и S) для проверки наличия или отсутствия перенесенного в анамнезе COVID-19 и приобретенного иммунитета.