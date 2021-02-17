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Во Франции создали маску-"убийцу" — она уничтожает коронавирус за 4 часа

© Sputnik / Brian Smith
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210217/16018213/Vo-Frantsii-sozdali-masku-ubiytsu--ona-unichtozhaet-koronavirus-za-4-chasa.html

Примечательно, что стоит такое средство защиты очень недорого — 1,49 евро. Позднее также будет выпущен "хирургический" вариант изделия.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Ученые французской компании BioSerenity разработали высокотехнологичную маску, которая не только защищает от распространения коронавируса, но и вовсе убивает его.

При этом действие изделия направлено не только на COVID-19, а на все вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем.

Такой мощный эффект обусловлен особым "составом" маски: в нее вшит специальный текстильный слой, который "убивает" вирусы за счет молекул циклодекстрина и четвертичного аммиака.

Однако несмотря на все "волшебные" свойства, срок годности маски отнюдь не бесконечный.

© Sputnik / Варвара Гертье
Как нужно носить маску: голубой стороной внутрь или наружу — ответил доктор Мясников

Ученые рекомендуют ее носить не более четырех часов, после чего обязательно менять.

Для того чтобы купить это средство индивидуальной защиты, не придется опустошать банковский счет: стоимость маски оценивается в 1,49 евро.

Также немного позднее появится "хирургических аналог" изделия — он будет стоит вовсе 0,44 евро.

Ранее эксперты подвергли сомнению эффективность тканевых масок. По их словам, это все больше похоже на "понты". 

Однако в редких случаях тканевое средство защиты все же может быть полезно, если оно обладает рядом свойств.

О каких моментах идет речь, читайте в материале.

Теги:
Франция, медицинская маска, здоровье, пандемия, коронавирус



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