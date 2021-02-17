Во Франции создали маску-"убийцу" — она уничтожает коронавирус за 4 часа

Примечательно, что стоит такое средство защиты очень недорого — 1,49 евро. Позднее также будет выпущен "хирургический" вариант изделия.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Ученые французской компании BioSerenity разработали высокотехнологичную маску, которая не только защищает от распространения коронавируса, но и вовсе убивает его.

При этом действие изделия направлено не только на COVID-19, а на все вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем.

Такой мощный эффект обусловлен особым "составом" маски: в нее вшит специальный текстильный слой, который "убивает" вирусы за счет молекул циклодекстрина и четвертичного аммиака.

Однако несмотря на все "волшебные" свойства, срок годности маски отнюдь не бесконечный.

Ученые рекомендуют ее носить не более четырех часов, после чего обязательно менять.

Для того чтобы купить это средство индивидуальной защиты, не придется опустошать банковский счет: стоимость маски оценивается в 1,49 евро.

Также немного позднее появится "хирургических аналог" изделия — он будет стоит вовсе 0,44 евро.

Ранее эксперты подвергли сомнению эффективность тканевых масок. По их словам, это все больше похоже на "понты".

Однако в редких случаях тканевое средство защиты все же может быть полезно, если оно обладает рядом свойств.

О каких моментах идет речь, читайте в материале.