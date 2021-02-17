В России хотят массово внедрить биометрию в аэропортах

К концу 2023 года биометрию для идентификации пассажиров и искусственный интеллект при обработке данных для упрощения транспортных процедур должны будут использовать шесть процентов российских аэропортов.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. В России в Минтрансе предложили массово внедрять биометрию в российских аэропортах, сообщает телеканал 360 со ссылкой на РБК.

"К концу 2023 года биометрию для идентификации пассажиров и искусственный интеллект при обработке данных для упрощения транспортных процедур должны будут использовать шесть процентов российских аэропортов. При дополнительном финансировании эта доля может увеличиться до 15 процентов", - говорится в информации.

На развитие системы из бюджета должны выделить 585,2 миллиона рублей. Для осуществления "сценария развития" нужно будет еще 3,8 миллиарда рублей. Всего на программу цифровой трансформации ведомство собирается потратить 8,7 миллиарда рублей. Размер необходимого дополнительного финансирования оценивается в 12,7 миллиарда рублей.

С 2018 года в России работает Единая биометрическая система (ЕБС), куда можно загрузить фото своего лица и запись голоса, чтобы с их помощью вместо паспорта подтверждать личность для получения цифровых услуг.