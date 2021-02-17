"Люди требуют перемен": Путин призвал провести достойные выборы в Госдуму

По словам президента России, все заинтересованы, чтобы выборы в Госдуму РФ прошли достойно, честно, на высокой конкурентной основе.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Близость избирательной кампании повышает градус дискуссии в Госдуме, люди требуют ощутимых перемен, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами думских фракций, сообщает РИА Новости.

"Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе. Это важно и для наших ведущих партий, и для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах. Но главное - очень важно для избирателей", - заявил президент на встрече.

По словам Путина, все заинтересованы, чтобы выборы в Госдуму РФ прошли достойно, честно, на высокой конкурентной основе.

Напомним, выборы депутатов Государственной VIII созыва должны пройти в Единый день голосования 19 сентября.