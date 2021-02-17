В России весной стартует фестиваль по программированию RuCode

Отмечается, что мероприятие пройдет в смешанном очно-дистанционном формате и в несколько этапов. Онлайн-курсы запустят с 1 марта.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Весной состоится третий Всероссийский фестиваль по искусственному интеллекту и программированию RuCode Festival. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в Центре развития ИТ-образования МФТИ со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

Отмечается, что мероприятие пройдет в смешанном очно-дистанционном формате и в несколько этапов.

Онлайн-курсы запустят с 1 марта - это "Быстрый старт в искусственный интеллект", "Быстрый старт в спортивное программирование", "Быстрый старт в спортивное программирование. Часть II" и "Основы C/C++ для спортивного программирования".

В апреле уже начнется отбор на интенсивы по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию.

В завершение фестиваля будут организованы два чемпионата — по искусственному интеллекту (24 апреля) и по программированию (25 апреля).

Уточняется, что участники с высшем образованием, успешно прошедшие интенсивы, смогут получить диплом государственного образца о повышении квалификации, а студенты и школьники — сертификаты о прохождении курсов дополнительного образования.

Впервые Фестиваль был запущен весной 2020-го и он мгновенно обрел популярность. В прошлом году участниками весеннего и осеннего фестивалей стали свыше 30 тысяч человек в возрасте от 9 до 68 лет из 82 регионов России.