Есть ли связь между группой крови и тяжестью COVID-19 - ответ врача

Оказалось, что чаще и тяжелее других болеют люди с II и IV группой крови, а меньше всего среди заболевших - с I группой.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. О том, какая связь между группой крови и заболеванием коронавирусом, рассказала в беседе с "Прайм" врач общей практики Европейского медицинского центра Анна Кулинкович.

"Среди заболевших меньше всего людей с I группой крови. Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остается низким. А вот чаще и тяжелее других болеют люди с II и IV группой крови", – сообщила она.

По ее словам, данные проведенных исследований на сегодняшний день не позволяют делать однозначные выводы, однако работы демонстрируют наличие определенных тенденций.

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Тем не менее в разных странах цифры, показывающие взаимосвязь заболевания и группы крови, разнятся.