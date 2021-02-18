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Есть ли связь между группой крови и тяжестью COVID-19 - ответ врача

© Sputnik / Александр Кряжев
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Оказалось, что чаще и тяжелее других болеют люди с II и IV группой крови, а меньше всего среди заболевших - с I группой.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. О том, какая связь между группой крови и заболеванием коронавирусом, рассказала в беседе с "Прайм" врач общей практики Европейского медицинского центра Анна Кулинкович.

"Среди заболевших меньше всего людей с I группой крови. Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остается низким. А вот чаще и тяжелее других болеют люди с II и IV группой крови", – сообщила она.

По ее словам, данные проведенных исследований на сегодняшний день не позволяют делать однозначные выводы, однако работы демонстрируют наличие определенных тенденций. 

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Тем не менее в разных странах цифры, показывающие взаимосвязь заболевания и группы крови, разнятся.

Теги:
кровь, пандемия, коронавирус



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