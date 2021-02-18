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Некоторые российские банки могут потерять лицензию в 2021 году

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Ожидаются процессы консолидации банковского сектора из-за ухода с рынка недостаточно эффективных банков и поглощения кредитных организаций более крупными игроками.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В России более тридцати кредитных организаций могут потерять лицензию в 2021 году, сообщает РИА Новости.

Риск связан с оттоком средств россиян из вкладов и не восстановившейся после пандемии экономики.

"Значение индекса на уровне 91 процента на 1 января 2021-го означает, что до 33 кредитных организаций (9 процентов расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска", — говорится в информации.

По мнению аналитиков, в этом году ожидаются процессы консолидации банковского сектора, в частности, из-за ухода с рынка недостаточно эффективных банков и поглощения кредитных организаций более крупными игроками. Помимо этого, среди небольших кредитных организаций без определенной бизнес-модели и рыночной ниши прогнозируются добровольные аннулирования лицензий.

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Индекс здоровья банковского сектора, вероятно, продолжит укрепляться, считают эксперты, однако не проявит высоких темпов роста до полного восстановления экономической активности и адаптации банков к изменившейся ситуации на рынке.

Теги:
банки, банки, Экономика, Россия, Россия



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