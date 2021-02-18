12:17 18 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск

Стало известно, кто может стать следующим президентом США

© AP Photo / Jon Elswick
В мире
Получить короткую ссылку
55 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/12/16026663.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210218/16026717/Stalo-izvestno-kto-mozhet-stat-sleduyuschim-prezidentom-SShA.html

Байден стал новым главой государства не так давно — церемония инаугурации прошла 20 января. Едва политик пришел к власти, ему тут же начал составлять конкуренцию собственный вице-президент.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Есть все шансы, что следующим американским президентом станет Камала Харрис.

По крайней мере, ее нынешняя активность указывает на то, что такие намерения у нее есть.

Об этом написал в своем Telegram член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. 

"Камала Харрис уже готовится к президентству: не успел Байден войти в Белый дом, как она уже вовсю общается с зарубежными лидерами", — отметил российский сенатор.

По его мнению, энергичность и амбициозность Харрис была уместна в период выборов, это было даже на руку Байдену.

Флаги США перед Монументом Вашингтону
© Sputnik / Юки Ивамура
Простите и вернитесь: Байден хочет возродить всесильный Запад

Однако теперь, когда он стал главой Белого дома, подобная активность со стороны Харрис может сыграть злую шутку с действующим президентом.

Напомним, что после инаугурации Байдена Камала Харрис заняла должность вице-президента, став первой "цветной" фигурой на этом посту. Она тут же проявила свою активность во внешней политике.

Так, на днях американка уже успела переговорить с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Они обсудили пандемию, проблему изменения климата, а также вызовы, с которыми сталкивается демократия.

Теги:
Президент, США



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Извержение вулкана Этна
В Италии проснулся древний вулкан Этна — 13 пугающе красивых фото
Жилищный вопрос: почему Дональда Трампа хотят выселить из “Мар-а-Лаго”
Флорида "выселяет" Трампа: что сделал экс-президент своим соседям по дому?
Скоростная ж/д магистраль Туркестан — Ташкент
Из Ташкента в Туркестан за 2 часа: подробности проекта ж/д магистрали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться