Стало известно, кто может стать следующим президентом США

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Есть все шансы, что следующим американским президентом станет Камала Харрис.
По крайней мере, ее нынешняя активность указывает на то, что такие намерения у нее есть.
Об этом написал в своем Telegram член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
"Камала Харрис уже готовится к президентству: не успел Байден войти в Белый дом, как она уже вовсю общается с зарубежными лидерами", — отметил российский сенатор.
По его мнению, энергичность и амбициозность Харрис была уместна в период выборов, это было даже на руку Байдену.
Однако теперь, когда он стал главой Белого дома, подобная активность со стороны Харрис может сыграть злую шутку с действующим президентом.
Напомним, что после инаугурации Байдена Камала Харрис заняла должность вице-президента, став первой "цветной" фигурой на этом посту. Она тут же проявила свою активность во внешней политике.
Так, на днях американка уже успела переговорить с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Они обсудили пандемию, проблему изменения климата, а также вызовы, с которыми сталкивается демократия.