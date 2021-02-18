Стало известно, кто может стать следующим президентом США

Байден стал новым главой государства не так давно — церемония инаугурации прошла 20 января. Едва политик пришел к власти, ему тут же начал составлять конкуренцию собственный вице-президент.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Есть все шансы, что следующим американским президентом станет Камала Харрис.

По крайней мере, ее нынешняя активность указывает на то, что такие намерения у нее есть.

Об этом написал в своем Telegram член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

"Камала Харрис уже готовится к президентству: не успел Байден войти в Белый дом, как она уже вовсю общается с зарубежными лидерами", — отметил российский сенатор.

По его мнению, энергичность и амбициозность Харрис была уместна в период выборов, это было даже на руку Байдену.

Однако теперь, когда он стал главой Белого дома, подобная активность со стороны Харрис может сыграть злую шутку с действующим президентом.

Напомним, что после инаугурации Байдена Камала Харрис заняла должность вице-президента, став первой "цветной" фигурой на этом посту. Она тут же проявила свою активность во внешней политике.

Так, на днях американка уже успела переговорить с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Они обсудили пандемию, проблему изменения климата, а также вызовы, с которыми сталкивается демократия.