Восходящие звезды года по версии Time

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Журнал Time назвал 100 главных восходящих звезд 2021 года. По мнению редакционного директора, все участники списка войдут в историю.

"В данный рейтинг попали врачи и ученые, которые эффективно борются с COVID-19, правозащитники, борцы за равные гендерные права, журналисты, музыканты и актеры", - говорится в сообщении.

Более того, перечень составили герои списка Time 100: экологическая активистка Грета Тунберг и доктор Энтони Фаучи.

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Самым молодым участником списка стала 16-летняя звезда TikTok Чарли Дамелио, у которой более 100 миллионов подписчиков. Самым возрастным - сенатор-демократ от Джорджии 51-летний Рафаэль Варнок.

Также в сотню вошли певицы Дуа Липа и Фиби Бриджерс, звезда "Эйфории" Хантер Шафер, рэпер Lil Baby, актрисы Ана де Армас и Флоренс Пью, режиссер Джон Уилсон, поэтесса Аманда Горман и многие другие.