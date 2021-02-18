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Бургер с искусственным мясом Beoynd Meat

Билл Гейтс призвал богатые страны перейти на искусственную говядину

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Гейтс заявил, что к разнице во вкусе можно привыкнуть со временем, а некоторые  люди даже считают искусственное мясо вкуснее натурального.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Миллиардер Билл Гейтс призвал все богатые страны перейти на искусственную говядину для спасения планеты. Об этом он рассказал в интервью журналу Technology Review Массачусетского технологического института.

"Я считаю, что все богатые государства должны перейти на стопроцентно синтетическую говядину", — заявил Гейтс.

По его словам, это снизит выбросы метана.

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Также он успокоил сомневающихся, что к разнице во вкусе можно привыкнуть со временем, а некоторые  люди даже считают искусственное мясо вкуснее натурального.

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Напомним, Билл Гейтс является инвестором компаний Beyond Meat и Memphis Meats, выращивающих мясо в лаборатории.

Двое профессоров Фу-Хун Се и Гарольд Хафф провели почти десять лет в лаборатории, работая с разными температурами и давлением, чтобы их смесь соевых бобов и горохового протеина была максимально приближена к внешнему виду и ощущениям настоящей курицы или говядины.

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В России розничная продажа растительного мяса Beyond Meat стартовала в конце 2019 года. На начало 2020-го его стоимость в московских магазинах составляет около 3000 рублей. Более того, блюда из Beyond Meat включены в меню нескольких московских ресторанов, в том числе фастфуда.

Теги:
IT-технологии, технологии, защита животных, экология, искусственное мясо, Билл Гейтс



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