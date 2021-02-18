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Сотрудники лаборатории в Хельсинки

В Финляндии обнаружен новый штамм коронавируса

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Насколько новый штамм заразен, устойчив к вакцинам и как быстро может распространяться — пока не известно.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса, говорится в сообщении лаборатории Vita.

"Специалисты обнаружили еще один новый штамм коронавируса Fin-796H, схожий по ряду изменений с британским и южноафриканским", - говорится в информации.

Насколько он заразен, устойчив к вакцинам и как быстро может распространяться — пока не известно. 

Предполагается, что штамм возник не в Финляндии, а где-то еще.

Новый и более опасный штамм коронавируса обнаружен в десяти странах >>

Напомним, в декабре 2020 года власти Великобритании объявили об обнаружении нового, более заразного варианта коронавируса. Новая мутация более смертоносна.

Кроме южноафриканского и британского вариантов SARS-CoV-2 мутации обнаружены также в Японии и Бразилии.

Теги:
Финляндия, пандемия, коронавирус



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