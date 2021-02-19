Планетоход США совершил успешную посадку на Марсе

Посадка длилась около семи минут, все операции выполнялись в автоматическом режиме. Объявление было встречено овацией.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Американский ровер Perseverance вошел в атмосферу Марса, сообщается в трансляции Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Посадка длилась около семи минут, все операции выполнялись в автоматическом режиме. Через несколько минут Perseverance сделал первую фотографию поверхности Марса", - говорится в информации.

Объявление было встречено овацией.

Напомним, США запустили марсоход Perseverance в июле 2020 года. Предполагается, что планетоход сможет проработать на Марсе 687 земных суток. Образцы грунта, собранные им, планируется вернуть на Землю в 2031-м с помощью другого аппарата.