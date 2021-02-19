США "накинулись" на "Северный поток-2" с новыми санкциями — Bloomberg

В новом санкционном списке упоминается только "небольшое количество связанных с Россией организаций". Немецких же компаний в перечне нет. Почему — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. США подготовили новый санкционный список по "Северному потоку-2", пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Доклад по газопроводу может быть представлен в конгресс уже сегодня, 19 февраля.

Причем вот что интересно: немецкие компании под экономические ограничения не попали. В список их попросту не внесли, а вот кого внесли, так это "лишь небольшое количество организаций, связанных с Россией".

Так говорится в документе.

Почему Вашингтон обходит стороной немецкие компании?

По мнению четырех источников агентства, новая администрация США во главе с Джо Байденом выбрала такую тактику: пытаться остановить реализацию проекта, но при этом не разрушать отношения с Германией.

Против экономического давления на компании или лица из ФРГ выступил в том числе американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Он убежден, что важнее всего — выработать решение проблемы при помощи дипломатических инструментов.

Стоит отметить, что при Дональде Трампе позиция по "Северному потоку-2" была схожей, но было одно отличие: санкции планировалось ввести так же и в отношении немецких участников проекта.

В частности, в отношении исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.

Однако сделать это администрация экс-президента не успела.

Ранее эксперты объяснили, почему Германия так заинтересована в том, чтобы газопровод был достроен и наконец заработал.

Берлину жизненно важно сохранить собственную энергетическую безопасность и соблюсти баланс, и "Северный поток-2", в данном случае, — отличное решение.

Вот чем обусловлен интерес немецких властей к проекту, а не "любовью" к России.

Напомним, что газопровод достроен уже почти на 95%, несмотря на санкции и всяческое препятствование со стороны США. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.