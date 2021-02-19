Аниматор из Франции снял мультфильм о Леонардо Ди Каприо — видео

В своей кукольной анимации он воспроизвел отрывки из самых популярных фильмов, в которых снялся оскароносный актер.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Французский аниматор Виктор Хегелин выпустил короткометражный мультфильм о Леонардо Ди Каприо.

В своей кукольной анимации он воспроизвел отрывки из самых популярных фильмов, в которых снялся оскароносный актер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lord Victor Haegelin (@patagraph)

В покадровых съемках проекта также приняли участие оператор Джереми Лескеннер и звукорежиссер Мартин Флехтнер.

В хронометраж творения вошли сцены из шести фильмов: "Поймай меня, если сможешь", "Титаник", "Выживший" ("Легенда Хью Гласса"), "Волк с Уолл-стрит", "Начало" и "Великий Гэтсби".

Судя по комментариям пользователей на странице социальной сети Instagram, анимационный фильм понравился поклонникам Ди Каприо и вызвал у них только чувство восторга.