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Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет

Аниматор из Франции снял мультфильм о Леонардо Ди Каприо — видео

© AFP 2018 / VALERIE MACON
В мире
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Sputnik Узбекистан
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В своей кукольной анимации он воспроизвел отрывки из самых популярных фильмов, в которых снялся оскароносный актер.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Французский аниматор Виктор Хегелин выпустил короткометражный мультфильм о Леонардо Ди Каприо.

В своей кукольной анимации он воспроизвел отрывки из самых популярных фильмов, в которых снялся оскароносный актер.

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Публикация от Lord Victor Haegelin (@patagraph)

В покадровых съемках проекта также приняли участие оператор Джереми Лескеннер и звукорежиссер Мартин Флехтнер.

В хронометраж творения вошли сцены из шести фильмов: "Поймай меня, если сможешь", "Титаник", "Выживший" ("Легенда Хью Гласса"), "Волк с Уолл-стрит", "Начало" и "Великий Гэтсби".

Судя по комментариям пользователей на странице социальной сети Instagram, анимационный фильм понравился поклонникам Ди Каприо и вызвал у них только чувство восторга.

Теги:
Франция, мультфильм, Леонардо Ди Каприо



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