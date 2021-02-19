Apple ищет инженеров для разработки технологии 6G

Инженеры будут приняты в офисы в Кремниевой долине и Сан-Диего. Подробности - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Компания Apple разыскивает в команду инженеров для разработки новой технологии 6G, сообщает Bloomberg.

"Инженеры будут работать над созданием технологии следующего поколения, которая окажет глубокое влияние на будущие продукты Apple", - говорится в информации.

Инженеры будут приняты в офисы в Кремниевой долине и Сан-Диего.

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Напомним, в июне 2015 года Международный союз электросвязи (МСЭ) разработал план развития технологии и определил её название — IMT-2020 — Высокоскоростной интернет по технологии 5G.

В 2020 году компания Nokia достигла рекордной скорости 5g при 800 МГц 4,7 Гбит/с ~590 Мб/с.