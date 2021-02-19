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Логотип компании Apple над входом в магазинн 5-й Авеню в Нью-Йорке

Apple ищет инженеров для разработки технологии 6G

REUTERS / Mike Segar
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210219/16038174/Apple-ischet-inzhenerov-dlya-razrabotki-tekhnologii-6G.html

Инженеры будут приняты в офисы в Кремниевой долине и Сан-Диего. Подробности - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Компания Apple разыскивает в команду инженеров для разработки новой технологии 6G, сообщает Bloomberg.

"Инженеры будут работать над созданием технологии следующего поколения, которая окажет глубокое влияние на будущие продукты Apple", - говорится в информации.

Инженеры будут приняты в офисы в Кремниевой долине и Сан-Диего.

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Напомним, в июне 2015 года Международный союз электросвязи (МСЭ) разработал план развития технологии и определил её название — IMT-2020 — Высокоскоростной интернет по технологии 5G.

В 2020 году компания Nokia достигла рекордной скорости 5g при 800 МГц 4,7 Гбит/с ~590 Мб/с.

Теги:
IT-технологии, технологии, США, США, сотовая связь, связь



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