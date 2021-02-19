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Шприц с вакциной: Apple представила новые эмодзи

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https://uz.sputniknews.ru/world/20210219/16040911/Shprits-s-vaktsinoy-Apple-predstavila-novye-emodzi.html

Большая часть добавленных эмодзи – это пары, которые отличаются расовыми и гендерными признаками партнеров.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Apple представила 217 новых эмодзи в обновлении операционной системы iOS 14.5.

Шприц с вакциной: Apple представила новые эмодзи
Emojipedia
Шприц с вакциной: Apple представила новые эмодзи

"Большая часть добавленных эмодзи – это пары, которые отличаются расовыми и гендерными признаками партнеров. Пользователям станут доступны смайлики с бородатыми женщинами и мужчинами", - говорится в сообщении.

Шприц с вакциной: Apple представила новые эмодзи
Emojipedia
Шприц с вакциной: Apple представила новые эмодзи

Также появится смайлик с головокружением, в облаках и выдыхающий, а вместо шприца с кровью появился с вакциной от коронавируса.

Сердце в огне и сумасшедшие глаза: новые эмодзи-2021 >>

Напомним, в прошлом году Apple добавила матрешку, бумеранг, ниндзя и чай баббл в набор эмодзи.

Теги:
Apple, смайлики, эмоции, эмодзи



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