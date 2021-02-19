Большая часть добавленных эмодзи – это пары, которые отличаются расовыми и гендерными признаками партнеров.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Apple представила 217 новых эмодзи в обновлении операционной системы iOS 14.5.

Emojipedia Шприц с вакциной: Apple представила новые эмодзи

"Большая часть добавленных эмодзи – это пары, которые отличаются расовыми и гендерными признаками партнеров. Пользователям станут доступны смайлики с бородатыми женщинами и мужчинами", - говорится в сообщении.

Emojipedia Шприц с вакциной: Apple представила новые эмодзи

Также появится смайлик с головокружением, в облаках и выдыхающий, а вместо шприца с кровью появился с вакциной от коронавируса.

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Напомним, в прошлом году Apple добавила матрешку, бумеранг, ниндзя и чай баббл в набор эмодзи.