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В Норильске обрушился цех - есть пострадавшие

В Норильске обрушился цех - есть пострадавшие

ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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На месте происшествия медицинскую помощь оказывают пять бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. В дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение, пострадало пять человек, один находится в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости.

"По состоянию на 9.00 в Норильскую межрайонную больницу №1 госпитализированы пять пострадавших в тяжелом состоянии. В Норильской межрайонной больнице №1 развернуто шесть операционных", - сказала представитель минздрава.

На месте происшествия медицинскую помощь оказывают пять бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные. Оказание медицинской помощи пострадавшим взято под особый контроль.

К поиску пропавших и разбору завалов привлечено 71 человек и 13 единиц техники.

Теги:
обрушение, Происшествие, Россия, Россия



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