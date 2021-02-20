В Норильске обрушился цех - есть пострадавшие

На месте происшествия медицинскую помощь оказывают пять бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. В дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение, пострадало пять человек, один находится в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости.

"По состоянию на 9.00 в Норильскую межрайонную больницу №1 госпитализированы пять пострадавших в тяжелом состоянии. В Норильской межрайонной больнице №1 развернуто шесть операционных", - сказала представитель минздрава.

На месте происшествия медицинскую помощь оказывают пять бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные. Оказание медицинской помощи пострадавшим взято под особый контроль.

К поиску пропавших и разбору завалов привлечено 71 человек и 13 единиц техники.