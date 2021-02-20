Что нужно российским мужчинам для счастливой жизни

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Что же нужно мужчинам в России, чтобы быть удовлетворенными в жизни - ответы на этот вопрос опубликовали в своем исследовании "Сбер управление активами" и "Сбербанк страхование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Оказалось, что только 76% мужчин полностью удовлетворены жизнью.

"89% опрошенных считают, что для этого нужно получить хорошее образование в университете, 86% - больше и лучше работать или искать новую работу. Примерно 86% респондентов видят возможность улучшить свою жизнь через участие в общественной жизни, а 78% - через создание своего бизнеса", - говорится в сообщении.

Большинство мужчин (98%) в России считают, что нормальная семья должна иметь доступ к качественной медицине, собственный дом или квартиру (97%), доступ к отличному образованию (96%), здоровому питанию (96%), а также возможность заниматься спортом или любимым делом (95%).

Кроме того, 94% опрошенных назвали необходимой составляющей счастливой жизни полноценный доступ к культурным ценностям, 93% - наличие в доме современной бытовой техники, а 91% - хорошую, интересную работу, дающую простор для творчества.

Какая песня больше всего мотивировала людей во время пандемии >>

Примечательно, что, например, в США для большинства мужчин и женщин самое важное - семья и значимые отношения с близкими людьми. Также удовлетворенными их делает спокойная жизнь и здоровый образ жизни. И только лишь минимальный процент людей думает, что деньги - важный аспект удовлетворенности в жизни.